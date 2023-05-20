Суд на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна
Ереванский суд арестовал на месяц Гаяне Акопян, которую обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Ваан Ованнисян, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что Ашота Пашиняна пытались похитить. В попытке похищения участвовали члены общественной организации «Зов сыновей», которую создали родители погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих.
Отмечается, что во время заседания у здания суда соратниками обвиняемой скандировались антиправительственные лозунги.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небесные войны? В Грузии продолжают критиковать возобновление прямого авиасообщения в Россию
- СМИ: на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия
- Суд на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна
- Президент Грузии отказалась пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию
- 224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска
- Пригожин: Артемовск полностью взят российскими силами
- СМИ: российские бойцы вышли на «финишную прямую» в боях за Артемовск
- СМИ: истребитель F-18 потерпел крушение в испанской Сарагосе
- Собянин рассказал, как вагоны столичного метро оснащают для слабовидящих пассажиров
- СМИ: беспилотник ВСУ рухнул в поле на севере Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru