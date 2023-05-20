Суд на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна

Ереванский суд арестовал на месяц Гаяне Акопян, которую обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщил журналистам ее адвокат Ваан Ованнисян, передает ТАСС.

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Накануне стало известно, что Ашота Пашиняна пытались похитить. В попытке похищения участвовали члены общественной организации «Зов сыновей», которую создали родители погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих.

Отмечается, что во время заседания у здания суда соратниками обвиняемой скандировались антиправительственные лозунги.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрестСудПохищениеНикол Пашинян

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