NASA нашла тайную заброшенную военную базу США подо льдами Гренландии

Исследователи тестировали радиолокационные системы над севером острова, когда наткнулись на необычные данные. Они заметили, что на глубине 30 метров под ледяным покровом находилось скопление зданий, которые были связаны сетью туннелей.

Позднее оказалось, что это были остатки военной базы «Лагерь века». Она являлась сверхсекретным объектом Пентагона на территории Гренландии и функционировала с 1959 по 1967 год. Объект был частью американского проекта по созданию арсенала ядерных ракет в арктических льдах.

Ранее США нарастили сбор разведданных о Гренландии, напоминает НСН.

