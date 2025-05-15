NASA нашла тайную заброшенную военную базу США подо льдами Гренландии
Ученые обнаружили американскую заброшенную военную базу времен Холодной войны подо льдами Гренландии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Исследователи тестировали радиолокационные системы над севером острова, когда наткнулись на необычные данные. Они заметили, что на глубине 30 метров под ледяным покровом находилось скопление зданий, которые были связаны сетью туннелей.
Позднее оказалось, что это были остатки военной базы «Лагерь века». Она являлась сверхсекретным объектом Пентагона на территории Гренландии и функционировала с 1959 по 1967 год. Объект был частью американского проекта по созданию арсенала ядерных ракет в арктических льдах.
Ранее США нарастили сбор разведданных о Гренландии, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru