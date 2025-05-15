Фильм якутских студентов получил приз зрительских симпатий на фестивале в Киргизии

Короткометражка «Тревога», снятая студентом второго курса Арктического государственного института культуры и искусств Данияром Тезекбаевем, удостоена приза зрительских симпатий на XII Международном кинофестивале молодых кинематографистов СНГ «Сулайман-Тоо», сообщает ysia.ru.

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Сценарий картины написала также студентка этого вуза Виктория Петрова.

В центре сюжета – история старшеклассницы накануне сдачи ЕГЭ. Лента поднимает тему о жизненных ценностях молодежи.

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ФОТО: ТАСС
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