СМИ: сына премьер-министра Армении Никола Пашинян пытались похитить

По данным издания, в среду, 15 мая, днем сына политика пытались похитить с придомовой территории. По предварительной информации, в попытке похищения участвовали члены общественной организации «Зов сыновей», которую создали родители погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих.

Уточняется, что злоумышленники силой заставили сына армянского премьер-министра сесть в машину, но молодому человеку удалось выпрыгнуть из автомобиля, после чего он угодил под колеса позади едущей машины той же организации.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией, передает «Радиоточка НСН».

