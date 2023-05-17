СМИ: сына премьер-министра Армении Никола Пашинян пытались похитить
Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пытались похитить, сообщает принадлежащая семье Пашиняна газета «Айкакан жаманак».
По данным издания, в среду, 15 мая, днем сына политика пытались похитить с придомовой территории. По предварительной информации, в попытке похищения участвовали члены общественной организации «Зов сыновей», которую создали родители погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих.
Уточняется, что злоумышленники силой заставили сына армянского премьер-министра сесть в машину, но молодому человеку удалось выпрыгнуть из автомобиля, после чего он угодил под колеса позади едущей машины той же организации.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций, которые могут ввести из-за сотрудничества с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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