СМИ: Военный парад в Вашингтоне в день рождения Трампа будет стоить до $45 млн
Военный парад в Вашингтоне по случаю празднования 250-летия американской армии и дня рождения президента США Дональда Трампа 14 июня обойдется в $25-45 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Ранее стало известно, что в столице США пройдет масштабный военный парад с участием 6600 солдат, 150 наземных транспортных средств, 50 воздушных судов. Мероприятие состоится в день рождения Трампа, 14 июня ему исполнится 79 лет.
«Двойное празднование дня рождения президента... и 250-летия армии... будет стоить от 25 до 45 миллионов долларов», - пишет агентство.
По данным Reuters, в эту сумму не входят стоимость ремонта дорог после прохода танков и уборки мусора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Военный парад в Вашингтоне в день рождения Трампа будет стоить до $45 млн
- Фильм якутских студентов получил приз зрительских симпатий на фестивале в Киргизии
- Депутат Буцкая предложила запретить продавать сладости в алкомаркетах
- Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
- Актеры из «Приключений Электроника» Торсуевы сообщили об участии в СВО
- Уэс Андерсон раскрыл подробности работы над фильмом «Финикийская схема»
- СМИ: Украина не собирается обсуждать мир с Россией в Стамбуле
- Google тестирует ИИ-ответы в поиске
- ФСБ задержала жителя ЛНР за подготовку теракта по заданию Украины
- В Астраханской области при пожаре на фабрике погибли около 166 тысяч кур
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru