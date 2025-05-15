СМИ: Военный парад в Вашингтоне в день рождения Трампа будет стоить до $45 млн

Ранее стало известно, что в столице США пройдет масштабный военный парад с участием 6600 солдат, 150 наземных транспортных средств, 50 воздушных судов. Мероприятие состоится в день рождения Трампа, 14 июня ему исполнится 79 лет.

«Двойное празднование дня рождения президента... и 250-летия армии... будет стоить от 25 до 45 миллионов долларов», - пишет агентство.

По данным Reuters, в эту сумму не входят стоимость ремонта дорог после прохода танков и уборки мусора.

