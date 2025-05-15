ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области
15 мая 202512:57
Украинские войска атаковали храм Покрова Богородицы в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Курскую епархию Русской православной церкви.
Отмечается, что ВСУ целенаправленно ударили по строению. Храм выгорел изнутри.
Как указали в епархии, данных о пострадавших нет.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в курском селе Сальное, были повреждены остекление и крыша.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru