ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области

Украинские войска атаковали храм Покрова Богородицы в поселке Теткино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Курскую епархию Русской православной церкви.

Отмечается, что ВСУ целенаправленно ударили по строению. Храм выгорел изнутри.

Как указали в епархии, данных о пострадавших нет.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в курском селе Сальное, были повреждены остекление и крыша.

