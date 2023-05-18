Пашинян и Алиев встретятся в Москве при посредничестве Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 25 мая встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС.
На заседании правительства он отметил, что соответствующее предложение о проведении трёхсторонней встречи на высшем уровне поступило от российской стороны и было принято.
«Девятнадцатого мая ожидается встреча в Москве на уровне министров иностранных дел», - добавил Пашинян.
Ранее Пашинян и Алиев посетили Брюссель, где провели переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru