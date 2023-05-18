Пашинян и Алиев встретятся в Москве при посредничестве Путина

На заседании правительства он отметил, что соответствующее предложение о проведении трёхсторонней встречи на высшем уровне поступило от российской стороны и было принято.

«Девятнадцатого мая ожидается встреча в Москве на уровне министров иностранных дел», - добавил Пашинян.

Ранее Пашинян и Алиев посетили Брюссель, где провели переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает RT.

