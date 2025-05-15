Выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой в стране за пять лет

Она подчеркнула, что посмотреть на работы Карла Брюллова пришли более 477 тысяч человек.

Министр также отметила, что более 300 произведений кисти мастера XIX века экспонировались на протяжении полугода в Михайловском замке Санкт-Петербурга.

По её словам, кураторы в рамках одного проекта собрали все самые известные и знаковые работы Брюллова.

«Настоящей сенсацией выставки стало легендарное полотно «Последний день Помпеи», представленное после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации», - написала Любимова.

Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

