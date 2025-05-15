Выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой в стране за пять лет

Выставка «Великий Карл» в Русском музее стала самой посещаемой в стране за последние пять лет, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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Она подчеркнула, что посмотреть на работы Карла Брюллова пришли более 477 тысяч человек.

Министр также отметила, что более 300 произведений кисти мастера XIX века экспонировались на протяжении полугода в Михайловском замке Санкт-Петербурга.

По её словам, кураторы в рамках одного проекта собрали все самые известные и знаковые работы Брюллова.

«Настоящей сенсацией выставки стало легендарное полотно «Последний день Помпеи», представленное после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации», - написала Любимова.

Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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