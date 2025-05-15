Беспилотник ВСУ атаковал школу в Приволье в ЛНР
Украинский беспилотник атаковал школу в городе Приволье в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Целью... дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью», - рассказали власти.
По данным правительства, в результате было повреждено здание учебного учреждения. Так, в одном из кабинетов первого этажа выбиты окна, осколками посечены потолок и стены.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадали двое сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru