Беспилотник ВСУ атаковал школу в Приволье в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал школу в городе Приволье в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Целью... дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью», - рассказали власти.

По данным правительства, в результате было повреждено здание учебного учреждения. Так, в одном из кабинетов первого этажа выбиты окна, осколками посечены потолок и стены.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками администрацию города Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадали двое сотрудников.

