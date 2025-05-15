Российские военные захватили Новоалександровку и Торское в ДНР

Подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новоалександровка и Торское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

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Новоалександровка находится в Покровском районе, Торское - в Краматорском районе республики.

Ранее сегодня военное ведомство сообщало о двух беспилотниках ВСУ самолетного типа сбитых ночью над территорией России. Минобороны уточняло, что дроны уничтожены в небе над Ростовской и Белгородской областями. О последствиях на земле информации не было.

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ФОТО: РИА Новости
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