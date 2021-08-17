Трамп назвал позором уход США из Афганистана
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, осуществляемый администрацией действующего главы государства Джо Байдена, является позором для Соединённых Штатов, сообщает пресс-служба политика.
По его словам, это одна из худших подобных операций в истории и по сравнению с ней вывод американских войск из Вьетнама - просто детская игра.
«Президент, который был избран незаконно, совершил великий позор для нашей страны», - резюмировал Трамп.
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и заявил, что сначала из Афганистана следовало вывезти не войска, а гражданский персонал и оборудование.
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