«Пустой понт». Эксперты оценили шансы оппозиции в борьбе с талибами

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков считает, что поддержка мировых лидеров не поможет Салеху.

«Этот вице-президент имел под руками полностью экипированную американцами армию – ничего сделать не смог. Он возглавляет коллаборационистское правительство. По сути, глава той колониальной администрации, которую установили Соединенные Штаты Америки. Он населением Афганистана воспринимается как один из главных предателей страны, которые поступили на службу оккупантам - США. У него нет никаких шансов. Он зря обращается к мировым лидерам. Мировые лидеры уже имели там войска и ничего сделать не смогли. Поэтому у них нет никаких перспектив», - заявил Сивков.

В то же время эксперт предположил, что гражданская война в Афганистане может продолжаться от 2 до 6 лет.

«Движение «Талибан» многоликое, там очень много группировок, и там сейчас будут идти внутренние разборки. Но это не гражданская война, когда бомбили население. Это будет верхушечная борьба, борьба за власть. Будет еще продолжаться конфликт в северных районах Афганистана. Там, где расположены компактно проживающие узбеки и таджики. Они могут не захотеть подчиняться талибам. Но в целом никаких альтернатив власти талибов в ближайшее время не будет», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр согласился с Сивковым, что Салех вряд ли представляет опасность для движения «Талибан».

«Этот вице-президент вряд ли представляет собой что-то серьезное. Сейчас много будет таких пустых заявлений. Там любят всякий такой понт. То, что он там вякает, не очень серьезно. Я не думаю, что за его выражениями что-то стоит», - заявил эксперт.