Стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи
Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи, до 89 секунд. Время, оставшееся до полуночи, символизирует степень напряженности международной обстановки, а полночь - момент ядерного катаклизма.
В 2023 году стрелки рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» - до 90 секунд, а в прошлом году их оставили в таком же положении.
Самым спокойным временем был 1991 год, когда стрелки отступили от ядерного катаклизма на 17 минут.
Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году.
В начале августа 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отсчитывающие близость к глобальной катастрофе часы Судного дня показывают «без двух минут». Вместе с тем дипломат добавил, что это не значит, что ход часов необратим и они пробьют полночь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru