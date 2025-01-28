Стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи, до 89 секунд. Время, оставшееся до полуночи, символизирует степень напряженности международной обстановки, а полночь - момент ядерного катаклизма.

В 2023 году стрелки рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» - до 90 секунд, а в прошлом году их оставили в таком же положении.