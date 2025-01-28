Стрелки часов Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи, до 89 секунд. Время, оставшееся до полуночи, символизирует степень напряженности международной обстановки, а полночь - момент ядерного катаклизма.

В 2023 году стрелки рекордно близко подошли к «ядерной полуночи» - до 90 секунд, а в прошлом году их оставили в таком же положении.

Песков объяснил перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперед

Самым спокойным временем был 1991 год, когда стрелки отступили от ядерного катаклизма на 17 минут.

Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году.

В начале августа 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отсчитывающие близость к глобальной катастрофе часы Судного дня показывают «без двух минут». Вместе с тем дипломат добавил, что это не значит, что ход часов необратим и они пробьют полночь.



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ФОТО: Associated Press
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