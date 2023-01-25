Песков объяснил перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперед

Символический перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд свидетельствует о напряженной обстановке в мире. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

Стрелки «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к «ядерной полуночи»

По его словам, никаких перспектив для разрядки ситуации пока не видно.

Ранее сообщалось о переводе стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперед ближе к «ядерной полуночи» в связи с российско-украинским конфликтом. Таким образом, до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Associated Press
ТЕГИ:КремльЯдерное ОружиеЯдерная БезопасностьДмитрий Песков
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