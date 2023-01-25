Песков объяснил перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперед
Символический перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд свидетельствует о напряженной обстановке в мире. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, никаких перспектив для разрядки ситуации пока не видно.
Ранее сообщалось о переводе стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперед ближе к «ядерной полуночи» в связи с российско-украинским конфликтом. Таким образом, до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Сенатор предложил запретить юмористу Слепакову выступать в России
- Матвиенко: сначала надо изучить последствия запрета вейпов
- Минфин: Госдолг России приблизился к 23 триллионам рублей
- Экс-депутата Илью Пономарёва* объявили террористом и экстремистом
- ВСУ подтвердили потерю Соледара
- Захарова: США втягивают в войну Европу для поддержания своей экономики
- Балицкий сообщил, что ВСУ готовят контратаку на Запорожском направлении
- Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с Australian Open
- Экс-премьер Японии назвал маловероятным поражение России
- Военкор представил возможное генеральное сражение на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru