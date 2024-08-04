Рябков заявил, что часы Судного дня показывают без двух минут
Отсчитывающие близость к глобальной катастрофе часы Судного дня показывают «без двух минут», заявил в эфире телеканала «Россия-1» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня», - отметил дипломат.
По его словам, Россия может ответить на действия Запада развертыванием ракет в ядерном оснащении. Рябков отметил, что Москва будет договариваться с Вашингтоном только «баш на баш».
Президент России Владимир Путин 28 июля предупредил, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности при появлении в Германии американских ракет большой дальности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru