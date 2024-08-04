Рябков заявил, что часы Судного дня показывают без двух минут

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня», - отметил дипломат.

По его словам, Россия может ответить на действия Запада развертыванием ракет в ядерном оснащении. Рябков отметил, что Москва будет договариваться с Вашингтоном только «баш на баш».

Президент России Владимир Путин 28 июля предупредил, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности при появлении в Германии американских ракет большой дальности, передает «Радиоточка НСН».

