Страны НАТО заключили договор о «военном Шенгене»

По ее словам, «военный Шенген» необходим для более эффективной и быстрой переброски военного персонала и техники, а также для усиления Европы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО провести учения Steadfast Defender 2024 вблизи российских границ носят провокационный характер.

Усиление присутствия НАТО у российских границ в свою очередь объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это связано с желанием Североатлантического альянса не допустить эскалацию и военный конфликт.

