Страны НАТО заключили договор о «военном Шенгене»

Германия, Нидерланды и Польша заключили договор об организации военного коридора для передвижения техники и войск. Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на своей странице в соцсети X.

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По ее словам, «военный Шенген» необходим для более эффективной и быстрой переброски военного персонала и техники, а также для усиления Европы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы НАТО провести учения Steadfast Defender 2024 вблизи российских границ носят провокационный характер.

Усиление присутствия НАТО у российских границ в свою очередь объяснил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это связано с желанием Североатлантического альянса не допустить эскалацию и военный конфликт.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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