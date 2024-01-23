Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО у российских границ

По его словам, после того, как началась спецоперация ВС РФ на Украине, для блока стали очевидны две задачи.

«Первая — это поддержка Украины. Вторая — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», - указал он.

Столтенберг добавил, что с этой целью НАТО не только усиливает свой восточный фланг, но и делает новые инвестиции в оборону и проводит военные учения.

Ранее оппозиционная молдавская партия «Возрождение» не согласилась с проведением учений НАТО на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».