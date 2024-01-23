Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО у российских границ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия сил альянса у границ с Россией связано с желанием не допустить эскалацию и военный конфликт, сообщает РИА Новости.
По его словам, после того, как началась спецоперация ВС РФ на Украине, для блока стали очевидны две задачи.
«Первая — это поддержка Украины. Вторая — не допустить эскалации и полномасштабной войны между НАТО и Россией», - указал он.
Столтенберг добавил, что с этой целью НАТО не только усиливает свой восточный фланг, но и делает новые инвестиции в оборону и проводит военные учения.
Ранее оппозиционная молдавская партия «Возрождение» не согласилась с проведением учений НАТО на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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