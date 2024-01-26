Литва назвала крайне низкой вероятность войны с Россией в ближайшие два года

Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис в интервью Delfi назвал крайне низкой вероятность конфликта России и Североатлантического альянса в ближайшие два года, поскольку интенсивные боевые действия ведутся на украинском направлении.

Министр обороны Германии призвал готовиться к войне с Россией

При этом военачальник напомнил, что ситуация может поменяться. По его словам, Литва должна быть готова к потенциальному противостоянию с сопредельной страной.

Ранее министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что стране следует увеличить расходы на оборону из-за угрозы возможной войны с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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