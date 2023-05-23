Страны Евросоюза запросили €10 млрд для компенсации поставок оружия Киеву

Специальный фонд Евросоюза для компенсации военных поставок Украине следует увеличить, страны сообщества запросили за уже совершенные поставки вооружений 10 млрд евро. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны ЕС потребовали компенсацию за поставки оружия Украине

«Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов», — цитирует дипломата РИА Новости.

Боррель подчеркнул, что эта сумма оказалась гораздо выше ожидаемой.

Средства для компенсации поставок оружия Украине выделяются из Европейского фонда мира, созданного для повышения способности предотвращать конфликты и укрепления международной безопасности. Фонд рассчитывался в рамках 5,7 млрд евро в 2021–2027 годах. Большая часть средств уже зарезервирована для частичной компенсации европейским странам, поставлявшим военную помощь Киеву.

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ФОТО: РИА Новости
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