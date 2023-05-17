Страны ЕС потребовали компенсацию за поставки оружия Украине

Сообщается, что речь идет о сумме в 650 миллионов евро. Запросы на компенсацию находятся на стадии утверждения, уточнил источник.

По его словам, Евросоюзу придется задуматься о путях военного финансирования Киева, если члены ЕС запросят компенсацию в размере более миллиарда евро.

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против дальнейших поставок западного оружия Украине. Дипломат заявил, что военный потенциал НАТО обращен против мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает «Радиоточка НСН».

