Страны ЕС потребовали компенсацию за поставки оружия Украине
Страны Евросоюза запросили компенсацию за поставки Украине вооружений, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.
Сообщается, что речь идет о сумме в 650 миллионов евро. Запросы на компенсацию находятся на стадии утверждения, уточнил источник.
По его словам, Евросоюзу придется задуматься о путях военного финансирования Киева, если члены ЕС запросят компенсацию в размере более миллиарда евро.
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против дальнейших поставок западного оружия Украине. Дипломат заявил, что военный потенциал НАТО обращен против мирного населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru