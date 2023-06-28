Столтенберг заявил, что за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии будут следить
28 июня 202303:04
Североатлантический альянс будет следить за перемещениями ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, это необходимо, чтобы «обеспечить безопасность» государств-членов альянса.
Столтенберг отметил, что стороны подтвердили, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном фланге в последние годы было правильным.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может удержать белорусов от службы в ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru