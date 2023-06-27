Лукашенко: Минск не может удержать белорусов от службы в ЧВК «Вагнер»

У руководства Белоруссии нет возможности удержать граждан страны от службы в ЧВК «Вагнер». Слова президента Александра Лукашенко приводит ТАСС.

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«Мы никого удержать не сможем», - сказал он, напомнив о шансах заработать большие деньги на службе военной компании. При этом он напомнил, это очень рисковая работа.

При этом ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в «Вагнер», потому что тот, кто захочет туда попасть, в любом случае «найдет туда дорогу».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияЧВК "Вагнер"

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