Лукашенко: Минск не может удержать белорусов от службы в ЧВК «Вагнер»

«Мы никого удержать не сможем», - сказал он, напомнив о шансах заработать большие деньги на службе военной компании. При этом он напомнил, это очень рисковая работа.

При этом ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в «Вагнер», потому что тот, кто захочет туда попасть, в любом случае «найдет туда дорогу».

