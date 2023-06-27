Госдеп анонсировал новые меры против ЧВК «Вагнер»

Госдепартамент США сообщил о намерении предпринять новые действия в отношении частной военной компании «Вагнер», пишет ТАСС.

Лукашенко: Минск не может удержать белорусов от службы в ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США объявят о новых санкциях против ЧВК на этой неделе. Речь идет о привлечении членов группы «Вагнер» к ответственности, уточнил он.

Ранее в Вашингтоне заявили, что желают, чтобы ЧВК расформировали. Миллер сообщил, что США будут добиваться экстрадиции главы «Вагнера» Евгения Пригожина.

Бизнесмен объявлен в розыск в США по подозрению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в результате которых 45-м главой Белого дома стал Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Евгений ПригожинГосдеп СШАЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры