Госдеп анонсировал новые меры против ЧВК «Вагнер»
Госдепартамент США сообщил о намерении предпринять новые действия в отношении частной военной компании «Вагнер», пишет ТАСС.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США объявят о новых санкциях против ЧВК на этой неделе. Речь идет о привлечении членов группы «Вагнер» к ответственности, уточнил он.
Ранее в Вашингтоне заявили, что желают, чтобы ЧВК расформировали. Миллер сообщил, что США будут добиваться экстрадиции главы «Вагнера» Евгения Пригожина.
Бизнесмен объявлен в розыск в США по подозрению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, в результате которых 45-м главой Белого дома стал Дональд Трамп, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru