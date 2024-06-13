Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Киеву

«Чем больше продолжается эта война, тем больше нам нужно предсказуемости, ответственности и справедливого распределения бремени. Усилив роль альянса, мы можем этого достичь», — заявил глава Альянса.

Ранее стало известно, что Венгрия не примет участие в помощи НАТО Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

