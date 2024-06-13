Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Киеву
13 июня 202402:03
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву странами НАТО должны стать обязательными, тогда отправление вооружений будет более надёжным и предсказуемым, сообщает RT.
«Чем больше продолжается эта война, тем больше нам нужно предсказуемости, ответственности и справедливого распределения бремени. Усилив роль альянса, мы можем этого достичь», — заявил глава Альянса.
Ранее стало известно, что Венгрия не примет участие в помощи НАТО Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru