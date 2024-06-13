Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Киеву

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву странами НАТО должны стать обязательными, тогда отправление вооружений будет более надёжным и предсказуемым, сообщает RT.

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«Чем больше продолжается эта война, тем больше нам нужно предсказуемости, ответственности и справедливого распределения бремени. Усилив роль альянса, мы можем этого достичь», — заявил глава Альянса.

Ранее стало известно, что Венгрия не примет участие в помощи НАТО Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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