Венгрия не примет участие в помощи НАТО Украине
Венгрия не будет принимать участие в усилиях НАТО по помощи Украине, при этом Будапешт не станет блокировать соответствующие решения на саммите блока в июле. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Как отметил генсек, он договорился с венгерским премьером Виктором Орбаном, что «Венгрия не заблокирует решения других союзников по долгосрочной помощи Украине и лидирующей роли НАТО в координации помощи».
«Но в то же время Венгрия не будет частью этого. Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях», — указал Столтенберг.
По словам Орбана, Будапешт выступает против миссии НАТО на Украине, однако не может ее предотвратить: большинство членов блока поддерживают эти меры.
Ранее Столтенберг признал, что страны Североатлантического альянса не пришли к единому мнению в вопросе усиления роли организации в координации военной помощи Киеву, напоминает RT.
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