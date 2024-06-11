Президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
Следует как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.
На брифинге по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге он отметил, что Варшава поддерживает стремление Киева к членству в Евросоюзе, и также решительно поддерживает вопросы «скорейшего начала процесса вступления Украины» в Североатлантический альянс.
Дуда указал, что имеет ввиду «направление Киеву официального приглашения в блок», что сделает возможным «начало ратификационного процесса».
«Конечно все страны НАТО должны согласиться на вступление нового члена, так что этот процесс всегда длится долго», - заключил польский лидер.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что на саммите альянса в Вашингтоне не будет приниматься решение о вступлении Украины, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Книга Прилепина стала лидером продаж на книжном фестивале «Красная площадь»
- СМИ: МИД Финляндии получил заявки по продаже арены Helsinki Hall
- Трое рабочих погибло в результате обрушения строительной «люльки» в Уфе
- Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских детях
- Очки виртуальной реальности возглавили топ популярных игровых девайсов у россиян
- Президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
- Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога
- Госдума одобрила поправки о признании нежелательными любых зарубежных организаций
- Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили пять новых уголовных дел
- КХЛ опубликовала календарь на сезон‑2024/25
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru