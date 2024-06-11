Президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО

Следует как можно скорее начать официальную процедуру приёма Украины в НАТО. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

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На брифинге по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге он отметил, что Варшава поддерживает стремление Киева к членству в Евросоюзе, и также решительно поддерживает вопросы «скорейшего начала процесса вступления Украины» в Североатлантический альянс.

Дуда указал, что имеет ввиду «направление Киеву официального приглашения в блок», что сделает возможным «начало ратификационного процесса».

«Конечно все страны НАТО должны согласиться на вступление нового члена, так что этот процесс всегда длится долго», - заключил польский лидер.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что на саммите альянса в Вашингтоне не будет приниматься решение о вступлении Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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