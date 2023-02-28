Столтенберг: В отношениях России и НАТО назад дороги нет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет».

Путин поручил ФСБ усилить контроль на границе с Украиной

«Экончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией. Назад дороги нет», - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Политик вновь призвал страны наращивать оборонный потенциал, а также добавил, что поддержка Киева в интересах альянса, а самым большим риском для НАТО назвал победу России в военном противостоянии с Украиной.

Ранее советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в интервью местным СМИ заявил, что украинские военно-воздушные силы с 1991 года не получили ни одного нового самолета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры