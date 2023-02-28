Столтенберг: В отношениях России и НАТО назад дороги нет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях альянса и России «назад дороги нет».
«Экончание этой войны не приведет к нормальным отношениям с Россией. Назад дороги нет», - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Политик вновь призвал страны наращивать оборонный потенциал, а также добавил, что поддержка Киева в интересах альянса, а самым большим риском для НАТО назвал победу России в военном противостоянии с Украиной.
Ранее советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в интервью местным СМИ заявил, что украинские военно-воздушные силы с 1991 года не получили ни одного нового самолета.
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