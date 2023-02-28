Путин поручил ФСБ усилить контроль на границе с Украиной
28 февраля 202315:45
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-украинскую границу необходимо держать под особым контролем, сообщает РИА Новости.
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28 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru