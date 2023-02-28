Путин поручил ФСБ усилить контроль на границе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-украинскую границу необходимо держать под особым контролем, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: скриншот видео выступления
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойФСБВладимир Путин
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