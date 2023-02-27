В ВВС Украины сообщили, что войска с 1991 года не получали новых самолетов

Украинские военно-воздушные силы с 1991 года не получили ни одного нового самолета. Об этом рассказал советник командования украинских ВВС Юрий Игнат в эфире канала «Рада».

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По его словам, ВВС Украины имеет «самый младший» самолет Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости. Игнат отметил, что для ведения боевых действий Украине необходимы «крылья».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в Риме не обсуждают поставку боевых самолетов Украине. По ее словам, такое решение Рим будет принимать только совместно со своими партнерами по НАТО. Мелони уточнила, что сейчас Италия сконцентрирована на поставках систем противовоздушной обороны, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСамолеты
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