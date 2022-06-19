Столтенберг: В НАТО намерены назвать Россию «угрозой безопасности»

«Мы заявим, что Россия больше не партнёр, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — цитирует его РИА Новости.

По словам генсека НАТО, в новую стратегическую концепцию НАТО также планируется внести Китай, который, усиливая позиции в мире, представляет вызов интересам, ценностям и безопасности организации, пишет Газета.ru.

Столтенберг подчеркнул, что поставки вооружения Украине смогут помочь вернуть контроль над Донбассом. Он также отметил, что у НАТО есть возможности поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) долгое время, отмечает RT.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс продолжит отправлять вооружение на Украину, несмотря на попытки России атаковать поставляемые Киеву грузы с оружием. Об этом он сообщил в четверг в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

