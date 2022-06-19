Столтенберг: В НАТО намерены назвать Россию «угрозой безопасности»
Во время саммита в Мадриде страны-члены НАТО намерены объявить, что Россия больше не является партнером, а представляет «угрозу безопасности» для организации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild am Sonntag.
«Мы заявим, что Россия больше не партнёр, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — цитирует его РИА Новости.
По словам генсека НАТО, в новую стратегическую концепцию НАТО также планируется внести Китай, который, усиливая позиции в мире, представляет вызов интересам, ценностям и безопасности организации, пишет Газета.ru.
Столтенберг подчеркнул, что поставки вооружения Украине смогут помочь вернуть контроль над Донбассом. Он также отметил, что у НАТО есть возможности поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) долгое время, отмечает RT.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс продолжит отправлять вооружение на Украину, несмотря на попытки России атаковать поставляемые Киеву грузы с оружием. Об этом он сообщил в четверг в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 382 / сут.
Умерли
380 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 371 / сут.
- Столтенберг: В НАТО намерены назвать Россию «угрозой безопасности»
- Названо самое полезное мороженое
- 19 июня москвичей ждет дождь и грозы
- Врач объяснила, каких людей чаще кусают комары
- В Мексике 13 человек погибли в автоаварии
- Генсек НАТО: Конфликт на Украине может «длиться годы»
- Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет
- Курс биткоина опустился ниже $19 тысяч
- Сильнейшие наводнения произошли в Бангладеше
- СМИ: Демократы усомнились, что Байден потянет выборы главы государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru