Столтенберг: НАТО продолжит поставки военной помощи на Украину

Столтенберг также подчеркнул, что Украина ведет справедливую войну в рамках защиты страны и не является угрозой для России.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

