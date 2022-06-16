Столтенберг: НАТО продолжит поставки военной помощи на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит отправлять вооружение на Украину, несмотря на попытки России атаковать поставляемые Киеву грузы с оружием. Об этом он сообщил в четверг в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

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Столтенберг также подчеркнул, что Украина ведет справедливую войну в рамках защиты страны и не является угрозой для России.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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