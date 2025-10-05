Столтенберг: НАТО чуть не распалась на встрече с Трампом в 2018 году

Американский президент Дональд Трамп в период своего правления несколько раз ставил под сомнение фундаментальные принципы НАТО. Об этом в своей книге «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», фрагмент которой приводит издание «The Guardian», написал бывший генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он рассказал, что в июле 2018 года во время напряженных переговоров Трамп пригрозил выходом США из НАТО и критиковал союзников за недостаточные военные расходы. По словам экс-главы объединения, это чуть не разрушило блок.

Тогда президент США раскритиковал союзников за зависимость от военной мощи Вашингтона и заявил, что Белый дом не обязан «защищать страны, которые не готовы платить за собственную безопасность».

Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что НАТО готовится к крупному военному конфликту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

