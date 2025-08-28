Расходы НАТО на оборону в 2025 году оценили в $1,4 трлн
Совокупные расходы государств НАТО на оборону в текущем году оцениваются в $1,404 трлн. Об этом говорится в докладе блока, передает РИА Новости.
Так, расходы США в 2025 году составляют $845 млрд, стран Евросоюза и Канады - $559 млрд.
В документе говорится, что в текущем году 31 государство Североатлантического альянса будет направлять целевые 2% ВВП на оборону. Исключением станет Исландия.
Ранее страны блока обязались увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Средства будут направлять на «основные оборонные нужды, расходы, связанные с обороной и безопасностью», отмечает РЕН ТВ.
