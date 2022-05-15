Столтенберг призвал наращивать военную помощь Украине со стороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО участвовал в пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине по видеосвязи в связи с тем, что заболел коронавирусом.

«Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн [в Германии]», - цитирует Столтенберга ТАСС.

Представитель НАТО подчеркнул, что НАТО старается оказать помощь Украине «достичь победы на поле боя».

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну».

