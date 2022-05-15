Столтенберг призвал наращивать военную помощь Украине со стороны НАТО
Странам НАТО следует наращивать поставки военной помощи Украине, она смогла «достичь победы на поле боя», заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО участвовал в пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине по видеосвязи в связи с тем, что заболел коронавирусом.
«Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн [в Германии]», - цитирует Столтенберга ТАСС.
Представитель НАТО подчеркнул, что НАТО старается оказать помощь Украине «достичь победы на поле боя».
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну».
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