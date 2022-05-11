СМИ обвинили США в провоцировании конфликта на Украине

«Независимо от того, угрожало ли НАТО России или нет, [президент РФ Владимир] Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, эти опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнесся к ним серьезно», — пишет автор.

Как отмечается в материале, незадолго до начала российской спецоперации на Украине США отказались обсуждать с Россией вопрос о расширении НАТО. При этом Вашингтон однозначно заявил Киеву о невозможности членства в Североатлантическом альянсе, пишет Газета.ру.

По мнению Дэя, Соединенные Штаты создали «худший из возможных вариантов существования для Украины» — как марионетки НАТО на пороге РФ и без «зонтика безопасности» альянса. Кроме того, обозреватель отметил, что Вашингтону следует работать над нейтральным статусом Украины, пишет «Свободная пресса».

