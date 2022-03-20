Столтенберг объяснил наращивание сил на востоке НАТО намерением не выпустить конфликт за пределы Украины

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса», - цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что министры военных ведомств стран НАТО приступили к разработке комплексного плана обороны от России.

