Столтенберг объяснил наращивание сил на востоке НАТО намерением не выпустить конфликт за пределы Украины
Цель НАТО – не выпустить конфликт на Украине за границы страны. В связи с этим Альянс нарастил силы на восточном фланге организации. Об этом заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC в воскресенье 20 марта.
«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса», - цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что министры военных ведомств стран НАТО приступили к разработке комплексного плана обороны от России.
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