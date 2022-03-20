Столтенберг объяснил наращивание сил на востоке НАТО намерением не выпустить конфликт за пределы Украины

Цель НАТО – не выпустить конфликт на Украине за границы страны. В связи с этим Альянс нарастил силы на восточном фланге организации. Об этом заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC в воскресенье 20 марта.

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«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса», - цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что министры военных ведомств стран НАТО приступили к разработке комплексного плана обороны от России.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:КонфликтУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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