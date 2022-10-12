Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине
НАТО в военных поставках Украине сделает акцент на системах противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины [Алексеем] Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», - цитирует Столтенберга РИА Новости.
Ранее генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением для альянса. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга «прямым подтверждением» участия блока в украинском конфликте, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США
- Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине
- Собянин: Бюджет Москвы на 2023 год будет социально ориентированным
- Заполнение повесток о мобилизации на улице назвали неправомерным
- В Кремле опровергли информацию о разговоре Путина с Маском
- «Украина и торговля»: Песков о переговорах Путина с президентом ОАЭ
- Песков заявил, что новой волны мобилизации в России нет
- Власти Запорожья заявили о ликвидации пытавшейся прорваться на ЗАЭС группы диверсантов
- Венгрия не поддержала новые антироссийские санкции в сфере энергетики
- «Случайное повреждение»: В Польше назвали возможную причину утечки на «Дружбе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru