Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине

НАТО в военных поставках Украине сделает акцент на системах противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины [Алексеем] Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением для альянса. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга «прямым подтверждением» участия блока в украинском конфликте, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПВОУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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