Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
Построенный по серийным технологиям в производственном центре филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» самолет SJ-100 совершил первый полет. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
«Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97004... поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре», — указали в организации.
Полет продлился около часа, самолетом управлял экипаж летно-испытательного комплекса с летчиками-испытателями Дмитрием Савониным, Леонидом Чикуновым, ведущим инженером по летным испытаниям-бортовым оператором Владиславом Тюриным.
«Ростех» уточнил, что процесс сертификации продолжается, однако самолет создан на серийном производстве и в планируемом для поставок целевом облике. На производстве есть задел для изготовления серийных воздушных судов и их поставок после завершения испытаний и одобрения результатов Росавиацией.
В июне полностью импортозамещенный Superjet (SSJ-100) совершил первый длительный полет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский с посадками в Иркутске и Новосибирске, напоминает РЕН ТВ.
