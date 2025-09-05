Путин заявил, что деньги - не главное
Деньги — не главное при решении задач на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
Глава государства ответил на вопрос об источниках финансирования тех проектов, которые ранее обсуждались на совещании по развитию дальневосточного топливно-энергетического комплекса.
«Деньги — всегда важная вещь, но это не самое главное», — подчеркнул Путин.
По словам президента, необходимо правильно организовать работу и определить приоритеты, кроме того, важно взаимодействие структур, которые «должны решать общую задачу».
Между тем Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
- «Шанс есть всегда»: Актеры сериала «Москва слезам не верит» раскрыли детали кастинга
- Обижалась, чтобы заплакать: Маш Милаш о главной роли в сериале «Москва слезам не верит»
- СМИ: Трамп опасается срыва переговоров по Украине
- В Армении назвали сроки возможного вступления в ШОС
- Путин заявил, что деньги - не главное
- Зеленский, ипотека и ставка ЦБ: Главные заявления Путина в рамках ВЭФ
- Путин: Договориться по основным вопросам с Украиной будет практически невозможно
- Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
- Путин назвал условие для возобновления экономической работы с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru