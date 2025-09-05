Путин заявил, что деньги - не главное

Деньги — не главное при решении задач на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

Глава государства ответил на вопрос об источниках финансирования тех проектов, которые ранее обсуждались на совещании по развитию дальневосточного топливно-энергетического комплекса.

«Деньги — всегда важная вещь, но это не самое главное», — подчеркнул Путин.

По словам президента, необходимо правильно организовать работу и определить приоритеты, кроме того, важно взаимодействие структур, которые «должны решать общую задачу».

Между тем Владимир Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, пишет 360.ru.

