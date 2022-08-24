Столтенберг: Европа заплатит цену за оказание поддержки Киеву

Необходимо дальнейшее оказание поддержки Украине, заявил немецкому телеканалу ZDF генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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При этом он признал, что это нелегкая задача, и Европе придется заплатит цену за помощь Киеву. Отмечается, что в настоящее время осуществляется «беспрецедентная поддержка» со стороны европейских союзников по НАТО: Германии, Канады, США и многих других стран мира. Как отметил Столтенберг, Украины будут поддерживать столько, сколько это необходимо.

Глава Альянса также предупредил, что предстоящая зима будет суровой.

Как сообщалось ранее, Шольц еще до начала спецоперации России обсуждал с лидером РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Он заверил российского президента, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОУкраинаЙенс Столтенберг
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