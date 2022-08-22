Рябков предупредил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО

«Деструктивная» политика НАТО может грозить дальнейшей эскалацией и военным столкновением ядерных держав, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом дипломат заявил в беседе с Известиями.

Рябков: Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — подчеркнул замглавы МИД.

По словам Рябкова, это чревато «эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав» с тяжелейшими последствиями. Замминистра призвал предотвратить такое развитие событий, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьНАТОСергей РябковМИД РФ
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