Рябков предупредил о риске столкновения ядерных держав из-за политики НАТО

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — подчеркнул замглавы МИД.

По словам Рябкова, это чревато «эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав» с тяжелейшими последствиями. Замминистра призвал предотвратить такое развитие событий, пишет Газета.ру.

