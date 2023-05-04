Стоимость газа в Европе снизилась до уровня июля 2021 года
Стоимость газа в Европе упала до уровня июля 2021 года, сообщает «Коммерсант».
Это произошло, в том числе, из-за высокого предложения сжиженного природного газа со стороны Вашингтона, а также теплой погоды и сильного ветра, повышающего генерацию электроэнергии. Июньский фьючерс на нидерландском хабе TTF стоит 423 долларов за одну тысячу кубометров.
Эксперты не усматривают основы для нового повышения цен на газ. Однако, по их словам, существует вероятность повышения спроса на сжиженный природный газ со стороны Китая и полного прекращения поставок в Европу трубопроводного газа из России.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru