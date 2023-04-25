Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится
Рост цен на энергоносители будет продолжаться. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что тенденции для энергопотребляющих стран неутешительные. По словам Медведева, возможно, что «тысячи евро за тысячу кубических метров газа все-таки скоро вернутся».
Ранее РИА Новости со ссылкой на президента нефтегазовой компании Petronas (Малайзия) Аднана Зайнала Абидина сообщило, что прогнозировать стоимость нефти и газа до конца 2023 года очень сложно из-за продолжения конфликта вокруг Украины. По его словам, пока продолжаются боевые действия, произойти может все что угодно, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru