Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится

Он отметил, что тенденции для энергопотребляющих стран неутешительные. По словам Медведева, возможно, что «тысячи евро за тысячу кубических метров газа все-таки скоро вернутся».

Ранее РИА Новости со ссылкой на президента нефтегазовой компании Petronas (Малайзия) Аднана Зайнала Абидина сообщило, что прогнозировать стоимость нефти и газа до конца 2023 года очень сложно из-за продолжения конфликта вокруг Украины. По его словам, пока продолжаются боевые действия, произойти может все что угодно, сообщает «Радиоточка НСН».

