Известный криптобизнесмен Долгих погиб в ДТП в Москве

Согласно предварительной информации, его автомобиль «Lamborghini Urus» врезался в препятствие и загорелся. Известно, что в момент аварии в авто находились четыре человека, двое из которых погибли. По данным источника, еще двоих пострадавших с переломами доставили в больницу.

В 2024 году Алексей Долгих уже попадал в поле зрения СМИ. Тогда он фигурировал в драке и в перестрелке на Патриарших прудах в столице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».