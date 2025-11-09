Известный криптобизнесмен Долгих погиб в ДТП в Москве

Ночью 9 ноября известный криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в ДТП на Международном шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Согласно предварительной информации, его автомобиль «Lamborghini Urus» врезался в препятствие и загорелся. Известно, что в момент аварии в авто находились четыре человека, двое из которых погибли. По данным источника, еще двоих пострадавших с переломами доставили в больницу.

В 2024 году Алексей Долгих уже попадал в поле зрения СМИ. Тогда он фигурировал в драке и в перестрелке на Патриарших прудах в столице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
