Известный криптобизнесмен Долгих погиб в ДТП в Москве
Ночью 9 ноября известный криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в ДТП на Международном шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Согласно предварительной информации, его автомобиль «Lamborghini Urus» врезался в препятствие и загорелся. Известно, что в момент аварии в авто находились четыре человека, двое из которых погибли. По данным источника, еще двоих пострадавших с переломами доставили в больницу.
В 2024 году Алексей Долгих уже попадал в поле зрения СМИ. Тогда он фигурировал в драке и в перестрелке на Патриарших прудах в столице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru