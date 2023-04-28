Президент Кипра предложил альтернативу российскому газу

Газовые месторождения в Восточном Средиземноморье смогут покрыть часть потребностей Европы, заявил президент Кипра Никос Христодулидис. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава островного государства назвал зависимость от российского газа самой большой слабостью Европы.

По его словам, месторождения Восточного Средиземноморья могут смягчить зависимость от поставок из России и покрыть около 15% потребностей ЕС. При этом политик признал, что полностью заместить «голубое топливо» из РФ эти источники не смогут.

По данным Bloomberg, план Евросоюза по отказу от российского газа в пользу ветрогенерации провалился, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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