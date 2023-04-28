Президент Кипра предложил альтернативу российскому газу
Газовые месторождения в Восточном Средиземноморье смогут покрыть часть потребностей Европы, заявил президент Кипра Никос Христодулидис. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава островного государства назвал зависимость от российского газа самой большой слабостью Европы.
По его словам, месторождения Восточного Средиземноморья могут смягчить зависимость от поставок из России и покрыть около 15% потребностей ЕС. При этом политик признал, что полностью заместить «голубое топливо» из РФ эти источники не смогут.
По данным Bloomberg, план Евросоюза по отказу от российского газа в пользу ветрогенерации провалился, передает «Радиоточка НСН».
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