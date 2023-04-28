Президент Кипра предложил альтернативу российскому газу

Глава островного государства назвал зависимость от российского газа самой большой слабостью Европы.

По его словам, месторождения Восточного Средиземноморья могут смягчить зависимость от поставок из России и покрыть около 15% потребностей ЕС. При этом политик признал, что полностью заместить «голубое топливо» из РФ эти источники не смогут.

По данным Bloomberg, план Евросоюза по отказу от российского газа в пользу ветрогенерации провалился, передает «Радиоточка НСН».

