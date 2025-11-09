Суд постановил выселить иноагента Чирикову из квартиры в Москве

Столичный суд удовлетворил иск о выселении из квартиры в Москве экоактивистки Евгении Чириковой (признана в России иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что иноагент была признана утратившей право пользования указанной недвижимостью, так как не проживала в квартире свыше десяти лет, не оплачивала коммунальные услуги и не пыталась вселиться. Кроме того, известно, что в 2018 году женщина передала принадлежащую ей долю в квартире одному из истцов по договору дарения.

При этом, издание писало, что решение суда пока не вступило в законную силу. До этого исковое заявление было без движения.

ВЦИОМ: Более 40% граждан ассоциируют иноагентов с врагами и предателями

В ноябре 2024 года в одном из интервью Чириковой обнаружили признаки оправдания терроризма, в связи с чем в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). До этого, в июле прошлого года, экоактивистку объявили в федеральный розыск. Против нее также возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести спецсчета для пенсий иноагентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

