Суд постановил выселить иноагента Чирикову из квартиры в Москве

Столичный суд удовлетворил иск о выселении из квартиры в Москве экоактивистки Евгении Чириковой (признана в России иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что иноагент была признана утратившей право пользования указанной недвижимостью, так как не проживала в квартире свыше десяти лет, не оплачивала коммунальные услуги и не пыталась вселиться. Кроме того, известно, что в 2018 году женщина передала принадлежащую ей долю в квартире одному из истцов по договору дарения.

При этом, издание писало, что решение суда пока не вступило в законную силу. До этого исковое заявление было без движения.