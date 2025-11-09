Крок: Актер Владимир Симонов умер из-за сердечной недостаточности

Ведущий актер Государственного академического театра им. Вахтангова, народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра, заслуженного деятеля искусств РФ Кирилла Крока.

По его словам, знаменитый актер скончался в Волынской больнице, в которой он находился последние две недели. Артисту было 68 лет.