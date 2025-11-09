Крок: Актер Владимир Симонов умер из-за сердечной недостаточности
Ведущий актер Государственного академического театра им. Вахтангова, народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра, заслуженного деятеля искусств РФ Кирилла Крока.
По его словам, знаменитый актер скончался в Волынской больнице, в которой он находился последние две недели. Артисту было 68 лет.
Прощание с Симоновым состоится в театре им. Вахтангова. Дату и время там пообещали сообщить позже.
Владимир Симонов играл в театре, а также снимался в кино и сериалах. В последние несколько лет он исполнил роли в таких популярных многосерийных фильмах, как «Домашний арест», «Перевал Дятлова», «Грозный», «Обратная сторона Луны-2» и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
