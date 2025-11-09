В Депздраве Москвы подтвердили 6 случаев заболевания ботулизмом

В Департаменте здравоохранения столицы подтвердили шесть случаев заболевания ботулизмом. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.

По данным источника, все пострадавшие проживали в одной квартире и употребляли в пищу домашние соления собственного приготовления. Отмечается, что в настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Им оказывают полный объем всей необходимой медпомощи, добавили в Депздраве.

Специалисты Роспотребнадзора и московского департамента уже определили продукты, которые могли стать источником пищевого отравления. Эксперты проводят эпидемиологическое расследование для установления точных причин вспышки заболевания.

При этом в учреждении подчеркнули, что риска распространения ботулизма нет. Известно, что заболевание не передается от человека к человеку, а возникает только при употреблении зараженных продуктов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что в Новой Москве пять человек оказались в реанимации с диагнозом ботулизм после употребления домашних консервированных овощей.

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
