В Депздраве Москвы подтвердили 6 случаев заболевания ботулизмом
В Департаменте здравоохранения столицы подтвердили шесть случаев заболевания ботулизмом. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.
По данным источника, все пострадавшие проживали в одной квартире и употребляли в пищу домашние соления собственного приготовления. Отмечается, что в настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Им оказывают полный объем всей необходимой медпомощи, добавили в Депздраве.
Специалисты Роспотребнадзора и московского департамента уже определили продукты, которые могли стать источником пищевого отравления. Эксперты проводят эпидемиологическое расследование для установления точных причин вспышки заболевания.
При этом в учреждении подчеркнули, что риска распространения ботулизма нет. Известно, что заболевание не передается от человека к человеку, а возникает только при употреблении зараженных продуктов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что в Новой Москве пять человек оказались в реанимации с диагнозом ботулизм после употребления домашних консервированных овощей.
