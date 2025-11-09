В ГД призвали ограничить число банковских карт на человека до 20

В Госдуме до конца 2025 года примут закон об ограничении числа банковских карт у одного человека до 20 штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Кроме того, по его словам, в России собираются ограничить количество банковских карт, которые человек может получить в одном банке, до пяти штук.

МВД предупредило о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты

В марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ обсуждается вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформлять на одно лицо. Она объяснила, что такая мера необходима для борьбы с «дропами», которые помогают выводить и обналичивать деньги мошенникам. При этом Набиуллина подчеркнула, что эти ограничения не затронут обычных граждан, так как они не открывают по сотне карт.

Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в интервью НСН рассказал, что, если у человека более 20 сим-карт, ему заблокируют доступ к ним с 1 ноября, а потом предложат выбрать, какие номера оставлять.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
