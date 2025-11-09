В ГД призвали ограничить число банковских карт на человека до 20
В Госдуме до конца 2025 года примут закон об ограничении числа банковских карт у одного человека до 20 штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Кроме того, по его словам, в России собираются ограничить количество банковских карт, которые человек может получить в одном банке, до пяти штук.
В марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ обсуждается вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформлять на одно лицо. Она объяснила, что такая мера необходима для борьбы с «дропами», которые помогают выводить и обналичивать деньги мошенникам. При этом Набиуллина подчеркнула, что эти ограничения не затронут обычных граждан, так как они не открывают по сотне карт.
Ранее глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в интервью НСН рассказал, что, если у человека более 20 сим-карт, ему заблокируют доступ к ним с 1 ноября, а потом предложат выбрать, какие номера оставлять.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД призвали ограничить число банковских карт на человека до 20
- Россиянам напомнили о льготах для многодетных семей в 2026 году
- Известный криптобизнесмен Долгих погиб в ДТП в Москве
- «Стали заложниками»: Паром «Трабзон — Сочи» отправился обратно в Турцию
- СМИ: Уровень дезертирства в ВСУ взлетел до рекордных показателей
- Массовое заражение ботулизмом произошло в Новой Москве
- Движущийся инопланетный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал
- Столтенберг считает вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО
- Большинство россиян поддержали полный запрет вейпов
- В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru