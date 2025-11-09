В ГД призвали ограничить число банковских карт на человека до 20

В Госдуме до конца 2025 года примут закон об ограничении числа банковских карт у одного человека до 20 штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Кроме того, по его словам, в России собираются ограничить количество банковских карт, которые человек может получить в одном банке, до пяти штук.