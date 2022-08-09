Актёр из США Стивен Сигал побывал в Донбассе вместе с руководителем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, сообщили в Либерально-демократической партии России. При этом сам Сигал входит в партию «Справедливая Россия — За правду».

Визитёры побывали в СИЗО-120 в районе Еленовки, где в результате взрыва погибли пленные украинские военнослужащие после сдачи в Мариуполе. Актер ознакомился с доказательствами причастности украинкой стороны к этому трагическому инциденту.

Лидер ЛДПР Слуцкий с группой представителей зарубежных средств массовой информации побывал также в СИЗО в Волновахском районе, где содержатся пленные украинские силовики.

Стивен Сигал, занимающий также должность специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Американский актёр сейчас снимает документальный фильм о событиях в Донбассе.ые украинские силовики

